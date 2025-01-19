الرياضة - 07:06 - ضباب وصقيع وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 07:06 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين 20 يناير 2025، مؤكدة أن الطقس المعتدل سيسود وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس في مصر

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حالة الطقس غدا

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس الدافئ ستسود شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مضيفين أن وقت الليل سيتحول الطقس ليكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وبخصوص الظواهر الجوية، أوضحت الأرصاد الجوية أنه ستتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتةً إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من أقصى الغرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1: 2 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 2: 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 20 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 12 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 22 12 دمنهور 22 12 المنصورة 21 12 الزقازيق 21 12 شبين الكوم 20 11 طنطا 20 11 دمياط 20 14 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 21 11 السويس 21 10 العريش 19 9 رفح 19 10 رأس سدر 19 10 نخل 12 8 كاترين 15 00 الطور 21 12 طابا 20 11 شرم الشيخ 25 15 الإسكندرية 21 12 العلمين الجديدة 20 11 مطروح 20 12 السلوم 19 11 سيوة 22 11 رأس غارب 23 13 الغردقة 24 14 سفاجا 24 14 الأقصر 27 12 أسوان 27 13 الوادي الجديد 28 14 أبو سمبل 28 14