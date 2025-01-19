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جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار سفنكس الدولي - أخبار كلمتك

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جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار سفنكس الدولي - أخبار كلمتك

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار سفنكس الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 09:46 مساءً - قامت اللجنة العليا للتفتيش، برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية، بجولة تفقدية في مطار سفنكس الدولي.

كان في استقبال اللجنة الطيار أشرف خلف، مدير المطار، حيث تم متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة. كما تابعت اللجنة سير حركة الركاب والحركة الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية.

اللجنة العليا للتفتيش،
اللجنة العليا للتفتيش،
اللجنة العليا للتفتيش،
اللجنة العليا للتفتيش،

شملت الجولة تفقد أسوار المطار ومبنى الركاب، وصالتي السفر والوصول «الدولي والداخلي»، والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، و الكاترينج، الأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة. كما تمت متابعة منطقة سيور الحقائب والاطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول، بالإضافة إلى تفقد بوابات المطار.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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