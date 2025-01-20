مالك القط الذي توفى بخطأ طبي وقام بسجن الطبيب وبرفع دعوى قضائية بعدن يكشف ماحدث(صور) - أخبار كلمتك

كتب/محفوظ بدر

كثير رسائل وصلتنا تستفسر عن قصة القط والدكتور المتهم بتهمة قتل (قطة) وممارسة نشاط غير مرخص

محفوظ عمل عملية تعقيم عند الدكتور اكرم منجي بن حسن بعد ما شاف منشورات صبرين جلال تمدح فيه وفي شغله وتقول إنه رهيب ونظيف اتفق مع الدكتور على تكاليف العملية اللي كانت 60 ألف ريال يمني ودفعته له المبلغ وسلمته القط الأبيض عشان يقيم عنده لحد ما يكمل العملية حسب طلب الدكتور علشان يراقب حالته

بعد العملية ما صدقت حالته! القط ريحته بول ووسخان ونحيف بطريقة تخوف غير كذا ظهره فيه كتلة دم كبيرة وثقب دم وكأنه ما عرف كيف يحطها الابره بطريقة صحيحة وفحرر القط وظهره متشوه وعينه معوّرة القط ما يقدر حتى يمشي كثير كأنه عاش أيام في تعذيب بسجن صيدنايا بدلاً من علاج

غير رسوم الإقامة اللي أخذها مني، 3000 ريال باليوم تقول كانه يأكله لحم صغار وتونه لكن خلاص، بلعناها المشكلة إنه القط رجع لي بهذي الحالة التعيسة .

"تواصلت مع الدكتور مصطفى الطيار، وكان مستعد يستقبل القط لكن هو مسافر الحبيلين، فتواصلت مع ابنه عبدالرحمن. بالرغم إنه في إجازة وما يشتغل يوم الجمعة، إلا إنه رحب إني أجيب القط عنده مراعاة لحالته ورحمة به. القط مسكين، شاف أسوأ معاملة ممكن تشوفها من واحد فاقد الأهلية الطبية، وما هو طبيب بيطري أصلاً.

لما رحنا وشاف عبدالرحمن حالة القط وتفقد مكان العملية، اكتشف إنه الجرح كان مفتوح وما تم خياطته بعد العملية. هذا الشيء سبب التهاب خطير، حتى إنه ما شال الشعر مكان العملية وسوى العملية فوق الشعر! النتيجة كانت التهاب، تلوث، وتقيح للمنطقة. قام عبدالرحمن بتنظيف الجرح بشكل ممتاز.

بعدها انتقل للجرح الثاني في ظهر القط، اللي سببه استخدام حقنة بطريقة خاطئة أدت لتكتل الدم والقيح. تم تنظيف الجرح وسط أنين القط وتوجعه اللي يقطع القلب قهرًا عليه. بعدها أعطاه عبدالرحمن مجموعة من الفيتامينات والمغذيات، واتضح إن القط فقد وزن كثير وعنده صعوبة بالتنفس بسبب التهاب فيروسي وصفار في الكبد، اللي أصيب به بسبب إقامته القصيرة عند هذا الشخص اللي يدّعي إنه طبيب.

عبدالرحمن ما قصر، أعطانا نصائح للعناية بالقط وأدوية ومطهرات، وطلب نرجع لهم بكرة لما يرجع الدكتور مصطفى لمتابعة الحالة. والشيء اللي خلاني أشكر عبدالرحمن من قلبي إنه بالرغم من كل اللي عمله وأخلاقه العالية ورحمته الكبيرة، رفض ياخذ أي مبلغ مقابل خدماته.

القط الآن حالته صعبة جدًا، بين الحياة والموت، ونسأل الله يرحمه برحمته اللي وسعت كل شيء. وأحذركم يا إخواني من التعامل مع المدعو أكرم اكرم منجي بن حسن ، عشان ما تتعرضوا لنفس اللي صار لي وللقط. وحسبنا الله في كل من يدّعي الطب وهو يعذب الحيوانات تحت يده."

واستمرت المضاعفات حتى مات القط