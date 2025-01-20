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عقب تعثر سفره.. دعوات عاجلة بشان الشاب الهمزة في عدن - أخبار كلمتك

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عقب تعثر سفره.. دعوات عاجلة بشان الشاب الهمزة في عدن - أخبار كلمتك

عقب تعثر سفره.. دعوات عاجلة بشان الشاب الهمزة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 12:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

وجه ناشطون بالوقوف الى جانب الشاب حسين الهمزة المرقد باحدى المستشفيات بعدن لانقاذ حياته.
وقال ناشطون:تعثر سفر الأخ حسين الهمزة بسبب التكلفة العالية للموافقات الأمنية المستعجلة لدخول مصر والتذاكر المستعجلة أيضا .
واضافوا:ساعدوا أخونا حسين الهمزة من حفاظ القرآن ومعلم للقرآن وإمام للمصلين في رمضان من اخير شباب القلوعة ،فهو مصاب بمرض خطير لازم علاجه بسرعة هكذا قالوا الأطباء في عدن .
واختتموا:
للتواصل مع 
القائم على علاجه :
الأسم: مجد محمد صالح عمر.
صلة القرابة: خاله.
الرقم: 776945460
مكان الوجود: مستشفى الألماني عدن.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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