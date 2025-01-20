وجه ناشطون بالوقوف الى جانب الشاب حسين الهمزة المرقد باحدى المستشفيات بعدن لانقاذ حياته.
وقال ناشطون:تعثر سفر الأخ حسين الهمزة بسبب التكلفة العالية للموافقات الأمنية المستعجلة لدخول مصر والتذاكر المستعجلة أيضا .
واضافوا:ساعدوا أخونا حسين الهمزة من حفاظ القرآن ومعلم للقرآن وإمام للمصلين في رمضان من اخير شباب القلوعة ،فهو مصاب بمرض خطير لازم علاجه بسرعة هكذا قالوا الأطباء في عدن .
واختتموا:
للتواصل مع
القائم على علاجه :
الأسم: مجد محمد صالح عمر.
صلة القرابة: خاله.
الرقم: 776945460
مكان الوجود: مستشفى الألماني عدن.
عقب تعثر سفره.. دعوات عاجلة بشان الشاب الهمزة في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 12:27 صباحاً - كلمتك/خاص:
وجه ناشطون بالوقوف الى جانب الشاب حسين الهمزة المرقد باحدى المستشفيات بعدن لانقاذ حياته.
وجه ناشطون بالوقوف الى جانب الشاب حسين الهمزة المرقد باحدى المستشفيات بعدن لانقاذ حياته.
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