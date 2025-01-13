صدور بيان هام بشان الحرب في قيفة برداع - أخبار كلمتك

بيان إدانة وشجب واستنكار لمجلس دبان القبلي



نشر مجلس دبان القبلي عن متابعتهم للجرائم البشعة و الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها المليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية بحق أبناء وأهالي قرية حنكة آل مسعود في قيفة - رداع محافظة البيضاء باستخدام كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطيران المسير وتفجير البيوت والمنازل والمساجد وحصار الأهالي والنساء والاطفال وما نتج عن هذا العدوان من قتل وترويع واصابات وجرح العديد من أبناء ال مسعود من بينهم نساء وأطفال.

واضاف المجلس إن الهجوم الغاشم الذي استهدف ولازال يستهدف المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، واستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة لهدم وتدمير المنازل والمساجد، يظهّر الوجه الحقيقي لهذه المليشيات الإرهابية المارقة التي لا تعرف للإنسانية معنى ولا للسلام طريقًا.



إننا وفي هذا الموقف العصيب، نعلن إدانتنا باشد العبارات هذه الاعتداءات والجرائم الانتهاكات الهمجية ضدّ المدنيين والتي ترتقي الى جرائم حرب ضدّ الإنسانية... وأكد تضامنه مع أهالي قرية حنكة آل مسعود، كما نؤكد أن هذه الجرائم المتتالية على أبناء البيضاء والشعب اليمني لن تزيده وقبائله إلا إصرارًا على مقاومة الظلم والطغيان بكل الوسائل.

واضاف أن قبائل دبان ومعها كافة قبائل البيضاء ندعو قيادة الشرعية الى القيام بواجبها في حماية الشعب والدفاع عنه كدولة وندعو جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى القيام بواجبها في توثيق هذه الجرائم، وإيصال صوت المظلومين إلى العالم أجمع، والعمل العاجل لمحاسبة مرتكبيها، كما نطالب ونناشد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم حرب.

مؤكدين وقوفنا مع اخواننا أهالي حنكة آل مسعود ، و ندعو كافة قبائل محافظة البيضاء خاصة واليمن عامة إلى الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لهذه الجرائم ، حتى يتم استئصال هذا الظالم ورفع وردع الظلم الجائر عن البيضاء خاصة واليمن عامة.

صادر عن مجلس دبان القبلي

12-1-2025م