الحوثيين يقتحمون منازل المواطنون في قيفة برداع ويقدمون على هذا الامر - أخبار كلمتك

تستمر مليشيات الحوثي التابعة لإيران، في عمليات المداهمة لمنازل المواطنين اليمنيين بمنطقة حنكة آل مسعود في قيفة بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، منذ مساء أمس السبت 11 يناير 2025 ، وفقاً لمصادر حقوقية.

وتفيد المعلومات بأن جماعة الحوثي قد شنت حملة واسعة ضد المنطقة، حيث تعرضت العديد من المنازل للنهب والسرقة من قبل عناصر مليشيات الحوثي، بما في ذلك الذهب والأموال والجنابي، بالإضافة إلى سلب محتويات أخرى من المنازل.

وأكدت بعض النساء اللاتي تحدثن للمصادر الحقوقية أن منازلهن تعرضت للنهب بشكل كامل، حيث تم الاستيلاء على ممتلكات ثمينة. وأشار الشهود إلى أن جماعة الحوثي قامت أيضاً بمداهمة منزل أحد شيوخ القرية، حيث تم نهب 20 بصيرة أرض ومنزل، بعد اعتقال عشرات من رجال القرية.

كما أفاد الشهود بوقوع أعمال قصف عنيف استمرت لمدة سبعة أيام متواصلة، أسفرت عن تفجير تام لسبعة منازل وتدمير جزئي للبقية. وطال القصف الذي شمل حارات ومنطقة حنكة آل مسعود (الصرم، السبلة، كبادة، القابل، القاع، رأس الشفا، والمشواف)، حيث تعرضت المنازل لقذائف عشوائية من أسلحة متوسطة وثقيلة، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق، حيث سُجل أن أقل منزل تعرض لقذيفتين إلى ثلاث قذائف، أطلقهما الحوثيون بشكل متعمد.

وأفادت مصادر محلية بأن مليشيات الحوثي، نفذت اليوم الأحد، عمليات إعدام ميدانية لمدنيين، بعضهم جرحى، كما قامت بنهب وإحراق العديد من المنازل، في حين تواصل تفخيخ منازل أخرى استعدادا لتفجيرها.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الحملة العسكرية المهجية للمليشيات الحوثية، تواجه النساء والأطفال والأسر في حنكة آل مسعود، صعوبة كبيرة جراء هذا التصعيد الذي لا يتوقف، وسط صمت دولي عن ما يحدث في هذه المنطقة المحاصرة.

وكانت المليشيات الحوثية قد تمكنت ظهر أمس السبت، من اقتحام منطقة حنكة آل مسعود في مديرية القريشية شمال غرب مدينة رداع، بعد أسبوع من حصارها وقصفها بشكل مكثف باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطيران المسير.