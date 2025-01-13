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بسبب وعد من 3 سنوات، انتقادات لاذعة لـ عمدة لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

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بسبب وعد من 3 سنوات، انتقادات لاذعة لـ عمدة لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

بسبب وعد من 3 سنوات، انتقادات لاذعة لـ عمدة لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:40 صباحاً - حرائق لوس أنجلوس، تعرضت كارين باس عمدة  لوس أنجلوس لانتقادات لاذعة بسبب وعد قطعته على نفسها قبل 3 سنوات لكن لا يبدو أن تفي به.

وحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد تعهدت باس عام 2021 عندما كانت مرشحة لمنصب عمدة لوس أنجلوس، بتقليص رحلاتها خارج الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى، والتركيز على الشئون الداخلية.

وكانت باس معتادة على السفر حول العالم بصفتها عضوا ديمقراطيا في الكونجرس وفي لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وقضت عقودا على تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

وفي مقابلة أجريت معها في أكتوبر 2021، قالت لـ"نيويورك تايمز" إنها إذا انتخبت لمنصب عمدة لوس أنجلوس "فلن تسافر دوليا"، لكن الصحيفة تقول إنها لم تلتزم بهذا التعهد.

فعندما اندلعت سلسلة من حرائق الغابات المدمرة في أنحاء منطقة لوس أنجلوس، الثلاثاء، كانت باس قادمة من غانا حيث حضرت تنصيب رئيس جديد في البلد الإفريقي.

وتظهر مراجعة جدولها اليومي للعام الماضي، أن عمدة لوس أنجلوس سافرت خارج البلاد 4 مرات أخرى على الأقل في الأشهر الأخيرة قبل زيارة غانا، مرة إلى المكسيك لتنصيب الرئيسة كلوديا شينباوم، و3 مرات إلى فرنسا لحضور دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شن الأحد هجوما جديدا على المسؤولين الديمقراطيين في ولاية كاليفورنيا، واتهمهم بعدم الكفاءة في إدارة الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس، في حين دعاه حاكم الولاية غافين نيوسوم إلى معاينة الجهود المبذولة بنفسه.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل"، أن "الحرائق لا تزال مشتعلة في لوس أنجلوس، والسياسيون غير الأكفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها".

وأضاف: "إنها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادنا. إنهم يعجزون ببساطة عن إخماد الحرائق. ماذا جرى لهم؟"، مشيرا إلى أن "الموت في كل مكان".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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