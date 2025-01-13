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عيار 21 يسجل 283 ريالا، أسعار الذهب في السعودية اليوم - أخبار كلمتك

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عيار 21 يسجل 283 ريالا، أسعار الذهب في السعودية اليوم - أخبار كلمتك

عيار 21 يسجل 283 ريالا، أسعار الذهب في السعودية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 04:40 صباحاً - استقرت أسعار الذهب داخل الأسواق بالمملكة العربية السعودية خلال تعاملات الأحد وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 324 ريالا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 283 ريالا.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 243 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في المملكة العربية السعودية 2270 ريالا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية 

ارتفعت أسعار الذهب لليوم الرابع مع ترقب المتداولين صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي ستساهم في تشكيل توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

اقترب سعر الذهب في التداولات الفورية من 2680 دولارًا للأونصة، متجهًا لتحقيق مكاسب تتجاوز 1% خلال أول أسبوع كامل للتداول في العام.

توقع أن تُظهر بيانات الوظائف لشهر ديسمبر نموًا معتدلًا، لكنه لا يزال صحيًا، وهو ما يتوقع الاقتصاديون استمراره في عام 2025.

 

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم على الأرجح سيبقون أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة ممتدة، مع تأجيل أي تخفيضات إضافية حتى يحدث انخفاض كبير في معدلات التضخم. وعادةً ما تستفيد المعادن التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب، من انخفاض أسعار الفائدة.

مجلس الذهب العالمي 2025 

توقع مجلس الذهب العالمي تباطؤ وتيرة نمو أسعار الذهب في عام 2025 بعد تحقيقه لمستويات قياسية في العام الحالي.

وأوضح المجلس في تقرير له أن الحروب التجارية المحتملة في ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" الثانية، والتمهل في خفض معدلات الفائدة سيضر بالطلب من قبل المستثمرين والمستهلكين.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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