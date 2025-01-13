انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مودريتش: أهنئ برشلونة والخسارة مؤلمة لكننا يجب أن نكون معا ونتحد - أخبار كلمتك

مودريتش: أهنئ برشلونة والخسارة مؤلمة لكننا يجب أن نكون معا ونتحد - أخبار كلمتك

حقيقة اعتزال مطرب المهرجانات عصام صاصا الغناء بعد خروجه من السجن - أخبار كلمتك

حقيقة اعتزال مطرب المهرجانات عصام صاصا الغناء بعد خروجه من السجن - أخبار كلمتك

خطوات حجز تذاكر السفر عبر مواقع شركات الطيران - أخبار كلمتك

خطوات حجز تذاكر السفر عبر مواقع شركات الطيران - أخبار كلمتك

أسعار مواصفات سيارات أودي Q3 موديل 2025 - أخبار كلمتك

أسعار مواصفات سيارات أودي Q3 موديل 2025 - أخبار كلمتك

النفط يسجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر - أخبار كلمتك

النفط يسجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر - أخبار كلمتك

سأفتح أبواب الجحيم، نائب ترامب يفسر تهديده بشأن رهائن غزة - أخبار كلمتك

سأفتح أبواب الجحيم، نائب ترامب يفسر تهديده بشأن رهائن غزة - أخبار كلمتك

عيار 21 يسجل 283 ريالا، أسعار الذهب في السعودية اليوم - أخبار كلمتك

عيار 21 يسجل 283 ريالا، أسعار الذهب في السعودية اليوم - أخبار كلمتك

بعد خروجه معارا، أرقام هزيلة للفلسطيني عمر فرج مع الزمالك - أخبار كلمتك

بعد خروجه معارا، أرقام هزيلة للفلسطيني عمر فرج مع الزمالك - أخبار كلمتك

بعد الإعلان عن تأجيل ألبومه، تعرف على مشاهدات آخر أغاني رامي جمال - أخبار كلمتك

بعد الإعلان عن تأجيل ألبومه، تعرف على مشاهدات آخر أغاني رامي جمال - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 06:15 صباحاً - سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ انخفاضات تراوح بين جنيهين و4 جنيهات، بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين 13 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

 وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 91.5 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 78 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك. 

اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.4 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 87 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك. 

اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 85 إلى 86 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. 

اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

سعر كيلو الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 83 جنيهًا إلى 84 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق. 

اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم الإثنين في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 235 جنيهًا.
اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ اليوم 13 -1-2025

  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 145 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.
اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الدواجن اليوم

  • بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 150 جنيهًا
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 240 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 275 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 135 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق