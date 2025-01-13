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إسرائيل تعترض مسيرة أطلقت من اليمن - أخبار كلمتك

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إسرائيل تعترض مسيرة أطلقت من اليمن - أخبار كلمتك

إسرائيل تعترض مسيرة أطلقت من اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:15 صباحاً - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال  أفيخاي أدرعي، اليوم الإثنين، اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل.

الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل

وأغار جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضية بالتنسيق مع القوات الأمريكية والبريطانية، على عدة مواقع تابعة للحوثيين، في ضربات هي الأعنف على اليمن.

الاحتلال يهدد باستهداف قادة الحوثي

وهدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في أعقاب الضربات، أنهم سيلاحقون قادة الحوثي، مشددًا على أنه لن يفلت أحد من العقاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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