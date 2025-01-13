إسرائيل تعترض مسيرة أطلقت من اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:15 صباحاً - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، اليوم الإثنين، اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل.

الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل

وأغار جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضية بالتنسيق مع القوات الأمريكية والبريطانية، على عدة مواقع تابعة للحوثيين، في ضربات هي الأعنف على اليمن.

الاحتلال يهدد باستهداف قادة الحوثي

وهدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في أعقاب الضربات، أنهم سيلاحقون قادة الحوثي، مشددًا على أنه لن يفلت أحد من العقاب.

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