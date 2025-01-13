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كوريا الشمالية: مقتل وإصابة 3000 جندي في الحرب ضد أوكرانيا - أخبار كلمتك

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كوريا الشمالية: مقتل وإصابة 3000 جندي في الحرب ضد أوكرانيا - أخبار كلمتك

كوريا الشمالية: مقتل وإصابة 3000 جندي في الحرب ضد أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 07:25 صباحاً - الحرب الروسية الأوكرانية، قال نائب كوري جنوبي الإثنين، نقلا عن معلومات من وكالة التجسس في سيول، إن حوالي 300 جندي كوري شمالي قتلوا وأصيب 2700 آخرون أثناء القتال في إطار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال النائب لي سيونغ-كوين للصحفيين بعد إحاطة من وكالة التجسس إن "التقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا في صفوف القوات الكورية الشمالية تجاوز 3 آلاف، بينهم نحو 300 قتيل و2700 جريح"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وبحسب المصدر ذاته، فإن "كوريا الشمالية شجعت جنودها المشاركين بـ  الحرب ضد أوكرانيا على الانتحار بتفجير أنفسهم لتجنب أسرهم".

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن جهاز المخابرات الوطني أن الجنود الكوريين الشماليين الأسرى لم يبدوا أي نية للقدوم إلى كوريا الجنوبية، لكن كوريا الجنوبية ستتعاون مع أوكرانيا بشأن هذه المسألة إذا طلبت ذلك، وفق قولها.

وكانت الاستخبارات الكورية الجنوبية أكدت  أمس الأحد أن أوكرانيا أسرت جنديَّيْن كوريين شماليين في منطقة كورسك الروسية وأنها شاركت في استجوابهما إلى جانب الأجهزة الأوكرانية.

وقالت الاستخبارات الوطنية في بيان إن جهازها "أكّد من خلال تعاون في الوقت الحقيقي مع وكالة الاستخبارات الأوكرانية أن الجيش الأوكراني أسر جنديَّيْن كوريين شماليين في 9 كانون الثاني/يناير في ساحة المعركة بكورسك في روسيا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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