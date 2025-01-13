جندي يعتدي على مدرسة في المخا ويثير رعب الطلاب - أخبار كلمتك

أفاد مصدر محلي في مديرية المخا بأنه تم التهجم والاعتداء على مدرسة الفجر الجديد بالمخا من قبل احد الجنود شاهرا سلاحه ومتنقلا من فصل لاخر مهددا الطلاب ، مما اثار الذعر والخوف بين الطلاب والفرار الى منازلهم ...

وبحسب المصدر بأنه تم ابلاغ الامن عن حادثة الاقتحام للمدرسة من قبل الجندي المسلح بالجعب والقنابل ، وقام الامن بإرسال طقم الى المدرسة ، غير إلا ان الجندي المسلح رفض الاوامر ورفص التسليم ، ولم يستطع أي جندي الاقتراب منه ليعود طقم الامن مع طاقمه ادراجهم تاركين المسلح يسرح ويمرح في المدرسة ...

من/ أحمد حمدي