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جندي يعتدي على مدرسة في المخا ويثير رعب الطلاب - أخبار كلمتك

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جندي يعتدي على مدرسة في المخا ويثير رعب الطلاب - أخبار كلمتك

جندي يعتدي على مدرسة في المخا ويثير رعب الطلاب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:52 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد مصدر محلي في مديرية المخا بأنه تم التهجم والاعتداء على مدرسة الفجر الجديد بالمخا من قبل احد الجنود شاهرا سلاحه ومتنقلا من فصل لاخر مهددا الطلاب ، مما اثار الذعر والخوف بين الطلاب والفرار الى منازلهم ...

وبحسب المصدر بأنه تم ابلاغ الامن عن حادثة الاقتحام للمدرسة من قبل الجندي المسلح بالجعب والقنابل ، وقام الامن بإرسال طقم الى المدرسة ، غير إلا ان الجندي المسلح رفض الاوامر ورفص التسليم ،  ولم يستطع أي جندي الاقتراب منه ليعود طقم الامن مع طاقمه ادراجهم تاركين المسلح يسرح ويمرح في المدرسة ...

من/ أحمد حمدي

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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