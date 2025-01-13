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الكشف عن حقيقة سماح الشرعبة بمد كابل الياف ضوئية للحوثيين - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة سماح الشرعبة بمد كابل الياف ضوئية للحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة سماح الشرعبة بمد كابل الياف ضوئية للحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

نفى مصدر مسؤول في الهيئة العامة للشؤون البحرية المركز الرئيسي، الأخبار الشائعة عن الموافقة لشركة تتبع الحوثيين بمد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة.


وقال المصدر ، طالعتنا بعض مواقع التواصل الإجتماعي بتاريخ 11 يناير 2025م ‏بخبر مفاده بأن معالي الأخ وزير النقل ومعالي الأخ وزير الاتصالات، قاما بالموافقة لشركة تتبع الحوثيين لمد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة.


‏وأشار المصدر ،أن الهيئة العامة للشئون البحرية هي الجهة المعنية بإصدار التصاريح بموجب القانون المخول لها فإننا ننفي هذا الخبر .. وأكد المصدر أنه لم يتم إصدار أي تصريح بهذا الخصوص


واوضح المصدر، انه يتطلب النظام في الهيئة قبل إصدار أي تصريح وجوب مخاطبة الجهات ذات العلاقة و منها وزارة النقل و وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كونها الجهة المعنية بنظام الاتصالات.


مشيراً إلى أن الهيئة العامة للشئون البحرية وجهت مذكرة لمعالي الأخ وزير النقل بتاريخ 22 ديسمبر 2024م بهذا الخصوص ومعالي وزير النقل وجه مذكرة لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بناءً على مذكرة الهيئة وهذه المذكرات هي مجرد مذكرات تعريفية بالطلب وليست تصريح بالعمل، وحتى الآن لم يتم إصدار أي تصريح لمد الكابل ‏افريقيا (1)، و المالك للكابل هو ائتلاف من عدة شركات عربية و أجنبية.


وأكد المصدر أن توجيهات معالي وزير النقل للهيئة العامة للشؤون البحرية ‏تنص على عدم إصدار أي تصريح لأي شركة لمد اي كيبلات اتصالات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.


وارفق المصدر بهذا البيان نسخة موجهة للوكالة التي طلبت التصريح في وقت سابق تشترط ذلك ولدينا مذكرات عديدة من معالي وزير النقل لشركات اخرى بنفس الشروط.


وأهاب المصدر بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي أخبار أو معلومات بهذا الخصوص والتواصل مع الهيئة للتأكد من الحقيقة.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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