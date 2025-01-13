باكريت يقوم بامر سار - أخبار كلمتك

في بادرة إنسانية تهدف لدعم التعليم والتنمية البشرية، أعلن الشيخ راجح سعيد باكريت، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تكفله بسداد إيجار سكن الريادة الجامعي المخصص لأبناء محافظة شبوة لمدة عامين كاملين.



ويستفيد من هذا السكن أكثر من 100 طالب يدرسون في الجامعات والمعاهد العلمية بمحافظة حضرموت.

وأكد الشيخ باكريت التزامه بتخفيف معاناة الطلاب في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع، مشيراً إلى أهمية التعليم في بناء مستقبل أفضل.. متعهداً بتوفير منظومة طاقة شمسية للسكن لتلبية احتياجات الطلاب وتحسين ظروفهم المعيشية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة من قبل فريق التواصل، والذي يؤكد على استمرار الدعم والمبادرات الإنسانية التي تخفف من معاناة المجتمع وتعزز التلاحم الجنوبي.

