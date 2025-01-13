مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 02:19 صباحاً - تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة وعلى رأسها مباراة ريال سوسيداد مع فياريال في الدوري الإسباني.
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال سوسيداد ضد فياريال الساعة 22:00 مساء على قناة be in 1
الدوري الإيطالي الدرجة A
مونزا ضد فيورنتينا الساعة 21:45 على قناة أبوظبي الرياضية الأولى
الدوري التركي الممتاز
قونيا سبور ضد فنربخشة الساعة 19:00 على قناة بي إن سبورتس 5.
- جوزتبه ضد قاسم باشا الساعة 19:00 على قناة بي إن سبورتس 6
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