مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 02:19 صباحاً - تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة وعلى رأسها مباراة ريال سوسيداد مع فياريال في الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني الدرجة الأولى



ريال سوسيداد ضد فياريال الساعة 22:00 مساء على قناة be in 1

الدوري الإيطالي الدرجة A



مونزا ضد فيورنتينا الساعة 21:45 على قناة أبوظبي الرياضية الأولى

الدوري التركي الممتاز



قونيا سبور ضد فنربخشة الساعة 19:00 على قناة بي إن سبورتس 5.

- جوزتبه ضد قاسم باشا الساعة 19:00 على قناة بي إن سبورتس 6

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