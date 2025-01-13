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نجم الزمالك السابق: الأهلي سيفعل هذا الشيء لعودة القندوسي - أخبار كلمتك

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نجم الزمالك السابق: الأهلي سيفعل هذا الشيء لعودة القندوسي - أخبار كلمتك

نجم الزمالك السابق: الأهلي سيفعل هذا الشيء لعودة القندوسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:04 صباحاً - أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، أنه يتوقع عودة الجزائري أحمد قندوسي، لصفوف النادي الأهلي، في نهاية الموسم الجاري، عقب نهاية إعارته مع سيراميكا كليوباترا.

 

أحمد عيد: الأهلي سيفعل هذا الشيء لعودة القندوسي 

وقال، أحمد عيد عبد الملك، خلال تصريحات تليفزيونية: "إن أحمد قندوسي سيعود إلى الأهلي، والإدارة ستبحث عن مخرج لعودته". 

وتابع: "قندوسي لاعب مهم ويتواجد في الدوري المصري وأصبح يمتلك خبرات وسيكون مفيدا للنادي الأهلي". 

الزمالك يجب أن يحافظ على قوامه 

وأكمل: "يجب أن يحافظ الزمالك على قوامه الأساسي، ويجدد عقد زيزو، ويجب أن يتم تجهيز احتياجات الفريق في الوقت الحالي، وضم مهاجم وجناح بجانب لاعب مركز 6".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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