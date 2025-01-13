باريس سان جيرمان يفوز على سانت إيتيان 2-1 ويواصل تصدره الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:00 صباحاً - فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره سانت إيتيان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الدور الأول من الدوري الفرنسي الممتاز.

سجل ثنائية باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقائق 14 و23، فيما سجل هدف سانت إيتيان زوركو في الدقيقة 64.

باريس سان جيرمان يعتلي صدارة الدوري الفرنسي

بهذه النتيجة، يعتلي باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة، بينما يقبع سانت إيتيان في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

غيابات باريس سان جيرمان أمام سانت إيتيان

وغاب عن صفوف باريس سان جيرمان كل من راندال كولو مواني وبرسنيل كيمبيمبي وميلان سكرينيار لأسباب فنية بخلاف ماركينيوس بسبب الإصابة.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة سانت إيتيان

واختار المدرب الإسباني لويس إنريكي لمواجهة سانت إيتيان 21 لاعبا، وهم:

جيانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو، ديزيريه دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، سيني مايولو، نونو مينديس، برادلي باركولا، زاير إيمري، لوكاس بيرالدو، ماتفي سافونوف، يورام زاجي، تابي، ويليان باتشو، أرناو تيناس، وجواو نيفيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.