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زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

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زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 02:19 صباحاً - أعلن كيفن تراب، حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت، رحيل زميله المصري عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الجارية.


يأتي هذا وسط اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع عمر مرموش، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وفقًا لما ذكرته التقارير.

مفاجأة حول مستقبل مرموش


وانتشر مقطع فيديو لـ كيفن تراب، حارس فرانكفورت، أثناء سؤاله من الصحفيين، بشأن عمر مرموش.

وسئل كيفن تراب من قبل الصحفيين: «هل عمر مرموش لا يزال هنا؟، ليرد: «عمر بالفعل رحل».

وبسؤاله: «رحل إلى مانشستر سيتي؟ لا، أنا لا أعرف».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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