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أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025 - أخبار كلمتك

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أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025 - أخبار كلمتك

أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 04:25 صباحاً - أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025.. انضمت سيارات إكسيد RX 2025، لقوائم التصنيع المحلى، استجابة لخطة الحكومة المصرية التى تدعم زيادة الإنتاج المحلى وتوطين صناعة السيارات محليا، ووضع مصر على خطى التصنيع وقوائم التصدير، مما كثر البحث عن سيارات إكسيد RX 2025، التى انضمت فى التصنيع المحلى بداية من العام الجارى 2025.

أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025

وتتميز سيارات إكسيد RX 2025 بالعديد من التصميم العصرية والشبابية تساهم فى إنتشارها داخل السوق المصرى، ودفع الوكيل المحلى لتجمعها محليآ بعد كسب فئات كثيرة من المستهلك المحلى، ونحرص فى التقرير التالى رصد أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025 وهى كالتالى:-

يصل سعر الفئة الاولى من سيارات إكسيد  2.380.000 جنيه

يصل سعر الفئة الثانية  2.780.000 

موصفات سيارات إكسيد RX 2025

حصلت سيارات إكسيد RX 2025 على محرك تيربو سعة 2.0 لتر قادر على إنتاج 254 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 385 نيوتن متر، ويعمل المحرك إلى جانب ناقل حركة مزدوج القابض بـ 7 سرعات، وفيما يخصنظام الدفع، تُجهز الفئة الأولى بنظام الدفع الأمامي، بينما تقدم الفئة الثانية بنظام الدفع الرباعي.

 

مواصفات الأمن والسلامة في سيارة إكسيد RX

نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني (EBD).


وسائد هوائية أمامية وجانبية.
 

نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS).

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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