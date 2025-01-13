أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 04:25 صباحاً - أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025.. انضمت سيارات إكسيد RX 2025، لقوائم التصنيع المحلى، استجابة لخطة الحكومة المصرية التى تدعم زيادة الإنتاج المحلى وتوطين صناعة السيارات محليا، ووضع مصر على خطى التصنيع وقوائم التصدير، مما كثر البحث عن سيارات إكسيد RX 2025، التى انضمت فى التصنيع المحلى بداية من العام الجارى 2025.

أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025

وتتميز سيارات إكسيد RX 2025 بالعديد من التصميم العصرية والشبابية تساهم فى إنتشارها داخل السوق المصرى، ودفع الوكيل المحلى لتجمعها محليآ بعد كسب فئات كثيرة من المستهلك المحلى، ونحرص فى التقرير التالى رصد أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025 وهى كالتالى:-

يصل سعر الفئة الاولى من سيارات إكسيد 2.380.000 جنيه

يصل سعر الفئة الثانية 2.780.000

موصفات سيارات إكسيد RX 2025

حصلت سيارات إكسيد RX 2025 على محرك تيربو سعة 2.0 لتر قادر على إنتاج 254 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 385 نيوتن متر، ويعمل المحرك إلى جانب ناقل حركة مزدوج القابض بـ 7 سرعات، وفيما يخصنظام الدفع، تُجهز الفئة الأولى بنظام الدفع الأمامي، بينما تقدم الفئة الثانية بنظام الدفع الرباعي.

مواصفات الأمن والسلامة في سيارة إكسيد RX

نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني (EBD).



وسائد هوائية أمامية وجانبية.



نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS).

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.