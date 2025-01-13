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أسعار مواصفات سيارات أودي Q3 موديل 2025 - أخبار كلمتك

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أسعار مواصفات سيارات أودي Q3 موديل 2025 - أخبار كلمتك

أسعار مواصفات سيارات أودي Q3 موديل 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 05:20 صباحاً - أسعار ومواصفات سيارات أودىQ3 الكروس أوفر 2025، استعرض الوكيل المحلى للعلامة الألمانية سيارات أودى، أسعار ومواصفات سيارات أودى Q3 الكروس أوفرموديل 2025  بعد زيادة أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 80 ألف جنيه.

أسعار ومواصفات سيارات أودى Q3 الكروس أوفر موديل 2025

يصل سعر النسخة سبورت باك 2 مليون 850 ألف جنيه

ويصل سعر الفئة الثانية بلاك إيدشن 3 ملايين 925 ألف جنيه

 والفئة سبورت باك s-line سعرها 3 ملايين و800 ألف جنيه.

 

مواصفات سيارات أودى Q3 الكروس أوفر موديل 2025


زودت سيارات أودى Q3 بمحرك الـTSI التربو سعة 1400 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات ما يدفع العجلات الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 9.2 ثوان.

بينما توفر اختيار بسعة 2000 سي سي لنسخة السبورت باك بقوة 180 حصان وعزم 320 نيوتن.متر عند 1400 دورة/الدقيقة مرتبط بناقل الحركة الـS-Tronic ذو 6 سرعات ونظام كواترو للدفع الكلي.

مواصفات انظمة الامان والسلامة فى سيارات أودى Q3 الكروس أوفر موديل 2025


 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وأمامية جانبية وستائرية مع ABS وEBD وESC للتحكم الإلكتروني في الثبات وTPMS لمراقبة ضغط الإطارات فضلًا عن حساسات ركن أمامية وخلفية بكاميرا في الخلف.

حصلت السيارة قياسيًا على حساسات للمطر والإضاءة الـLED الأمامية والخلفية ذات الإشارات المتحركة ومرايا جانبية بطي كهربائي وتسخين وتعتيم ذاتي كما تعتمد على جنوط قياس 18 بوصة.

وضعية القيادة والركن الذاتي وتحكم كهربائي لمقعد الراكب الأمامي ولمسات مختلفة ضمن باقة S Line بجانب فتحة سقف بانورامية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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