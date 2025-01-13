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انخفاض 10 أصناف أبرزها الليمون والبطاطس، سعر الخضار اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

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انخفاض 10 أصناف أبرزها الليمون والبطاطس، سعر الخضار اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

انخفاض 10 أصناف أبرزها الليمون والبطاطس، سعر الخضار اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 07:30 صباحاً - سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل  سعر الخضار  تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025، إذ ارتفع سعر 6 أصناف خضراوات مقابل انخفاض 10 آخرين، واستقرار باقي أسعار الخضراوات الأخرى؛ داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار 
سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 9.5 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9  جنيهات إلى 13 جنيهًا، بارتفاع  جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
سعر الخضار 
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 11 إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
سعر الخضار 
سعر الخضار 

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 13 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 14 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
سعر الخضار 
سعر الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 17 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 16 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.
سعر الخضار 
سعر الخضار 

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر فول أخضر من 15 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
سعر الخضار 
سعر الخضار 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 15 جنيها.
سعر الخضار 
سعر الخضار 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الإثنين في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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