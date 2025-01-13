موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:35 صباحاً - الدوري المصري ، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

وعادت بعثة الاهلي إلى القاهرة صباح أمس قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات).

2- أورلاندو بايرتس11 نقطة (5 مباريات).

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات).

5- إستاد أبيدجان نقطة (5 مباريات).

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