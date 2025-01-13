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الحكومة تعلن توفير فرص عمل في اليونان - أخبار كلمتك

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الحكومة تعلن توفير فرص عمل في اليونان - أخبار كلمتك

الحكومة تعلن توفير فرص عمل في اليونان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:30 صباحاً - أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن "طلبية" فُرص عمل جديدة،تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية،من شركة lykomitros  اليونانية. 

الوظائف المطلوبة باليونان 

وتحتاج الشركة إلى 48 عامل، عبارة عن  10 عمال لحام و10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية،و4 مُشغل ماكينات voortmanv250،وesab flame، و20 عامل في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية،و4 مُصممين للهياكل والمنشأت المعدنية،وذلك من سن 20 إلى 50 سنة.

وأوضح الوزير أن هذه الشركة تُوفر عقود عمل لمدة سنتين، وراتب 37 يورو يوميًا، وسكن خاص، وتذاكر سفر إلى اليونان، وتأمين صحي واجتماعي.

خطوات ومواعيد التقديم للوظائف 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إنه على من يجد في نفسه الشروط المطلوبة أن يتقدم على هذه الوظائف من اليوم الإثنين الموافق 13-1-2025،ولمدة أسبوع، على الإيميل الخاص بالإدارة [email protected]  ، وإرفاق صور المستندات المطلوبة وهي شهادة قياس مهارة أو خبرة للمهن المطلوبة،على أن لا تقل الخبرة عن سنتين،وشهادة برنامج AutoCAD، لمصممي الهياكل والمنشأت المعدنية،مع إجادة اللغة الإنجليزية،ويرفق مع المستندات سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية. 

وأوضحت أن الشركة ستقوم بإجراء إختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهن،عقب الإنتهاء من فترة التقديم المُقررة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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