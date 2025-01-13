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مدير الامن يكشف تفاصيل القبض على قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

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مدير الامن يكشف تفاصيل القبض على قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

مدير الامن يكشف تفاصيل القبض على قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 06:57 مساءً - كلمتك/خاص:

قال العميد منصور الأكحلي مدير عام شرطة محافظة تعز، أن عملية القبض على المدعو وليد شلعة، والمتهم بقتل المواطن سيف محمود الشرعبي، تمت بعد متابعة حثيثة من الأجهزة الأمنية بالمحافظة وعمليات ترصد أدت للقبض على المتهم بالتعاون مع لواء النصر.

وأوضح العميد الاكحلي في مؤتمر صحفي لشرطة تعز، اليوم الاثنين، أن بعد ترصد المتهم وتنقلاته للإختباء في عدة أماكن، والتي كان الكثيرين ممن صادفوه يمقتون وجوده، وبعد عمليات ترصد ومتابعة وبالتعاون مع لواء النصر، القي القبض على المتهم وليد شلعة.

وكانت شرطة تعز، قد أعلنت السبت، إلقاء القبض على وليد شلعة المتهم بقتل المواطن سيف الشرعبي، بالتعاون مع لواء النصر.

وأظهرت صورة لوليد شلعة بعد القبض عليه من قبل السلطان الأمنية بمحافظة تعز، بانتظار اول جلسة محاكمة.

وفي وقت سابق أعلنت شرطة تعز، بأنها تمكنت، من القبض على المطلوب الثاني في القضية، بالإضافة إلى ثمانية من الأشخاص المتورطين في التستر على الجاني الرئيسي وقد تم إيداعهم في الحجز لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت الشرطة، في سياق التحقيقات، تم حجز والد المطلوب الرئيسي في القضية ، إلى جانب ضبط السيارة التي استُخدمت في الهروب بعد تنفيذ الجريمة، وضبط الشخص الذي قادها أثناء العملية.

وقتل المواطن سيف محمود الشرعبي، من قبل المتهم المدعو وليد شلعة، مساء يوم الإثنين الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤م، وأعتبرت القضية قضية رأي العام، وينتظر الرأي العام بسرعة إتخاذ الإجراءات وتنفيذ العدالة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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