الكشف عن حقيقة قيام قوات امنية بطلب عقود الزواج بسواحل عدن. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 07:17 مساءً - كلمتك/خاص:
واضافت:مكافحة المخدرات لم تقوم بطلب عقود الزواج من مرتادي السواحل كما يتم الترويج له
نفت مصادر امنية حقيقة مايتم ترويجه بشان تفتيش مرتادي السواحل بعدن وطلب عقود الزواج.
وقالت مصادر امنية:نفذ جنود من مكافحة المخدرة حملة للبحث عن مطلوبين بقضية اخلاقية وبعد رصد ومتابعة تم القبض عليهم في إحدى السواحل.
واضافت:مكافحة المخدرات لم تقوم بطلب عقود الزواج من مرتادي السواحل كما يتم الترويج له
واختتمت:نؤكد لم ناخذ عقود زواج من مرتادي السواحل ومايتم نشره يتم الترويج له من قبل مقربين من العصابة بهدف الاساءة لمكافحة المخدرات.
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