الكشف عن حقيقة قيام قوات امنية بطلب عقود الزواج بسواحل عدن. - أخبار كلمتك

نفت مصادر امنية حقيقة مايتم ترويجه بشان تفتيش مرتادي السواحل بعدن وطلب عقود الزواج.

وقالت مصادر امنية:نفذ جنود من مكافحة المخدرة حملة للبحث عن مطلوبين بقضية اخلاقية وبعد رصد ومتابعة تم القبض عليهم في إحدى السواحل.

واضافت:مكافحة المخدرات لم تقوم بطلب عقود الزواج من مرتادي السواحل كما يتم الترويج له

واختتمت:نؤكد لم ناخذ عقود زواج من مرتادي السواحل ومايتم نشره يتم الترويج له من قبل مقربين من العصابة بهدف الاساءة لمكافحة المخدرات.