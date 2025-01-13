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الكشف عن حقيقة قيام قوات امنية بطلب عقود الزواج بسواحل عدن. - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة قيام قوات امنية بطلب عقود الزواج بسواحل عدن. - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة قيام قوات امنية بطلب عقود الزواج بسواحل عدن. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 07:17 مساءً - كلمتك/خاص:

نفت مصادر امنية حقيقة مايتم ترويجه بشان تفتيش مرتادي السواحل بعدن وطلب عقود الزواج.

وقالت مصادر امنية:نفذ جنود من مكافحة المخدرة حملة للبحث عن مطلوبين بقضية اخلاقية وبعد رصد ومتابعة تم القبض عليهم في إحدى  السواحل.

واضافت:مكافحة المخدرات لم تقوم بطلب عقود الزواج من مرتادي السواحل كما يتم الترويج له 
واختتمت:نؤكد لم ناخذ عقود زواج من مرتادي السواحل ومايتم نشره يتم الترويج له من قبل مقربين من العصابة بهدف الاساءة لمكافحة المخدرات.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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