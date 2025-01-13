رئيس جهاز حماية المنافسة يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لتعزيز أوجه التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 07:00 مساءً - الإثنين 13/يناير/2025 - 06:44 م 1/13/2025 6:44:21 PM

استقبل، اليوم الإثنين، الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إيرك شڤاليه، سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.



بحث وتعميق سبل التعاون في مجال حماية المنافسة



جاء اللقاء لبحث وتعميق سبل التعاون في مجال حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث تم استعراض إستراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021-2025 ومحاور عمله، والإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار.

كما تم شرح عمل الجهاز فيما يتعلق بسلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.



كذلك تم استعراض دور مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تم اختيار جهاز حماية المنافسة المصري ليكون مقرًّا له، ليكون مركزًا إقليميًّا للتوعية ونشر سياسات المنافسة بدول الشرق الأوسط وأفريقيا كافة.



وشهد اللقاء الاتفاق على تعزيز أوجه التعاون الفترة المقبلة، وعقد مزيد من اللقاءات والندوات مع ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري لاطلاعهم على سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في مصر.



حضر اللقاء كلٌّ من سارة عبد الحميد، رئيس مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ورنا عارف رئيس إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية بالجهاز، ومن الجانب الفرنسي باسكال فورث رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية، ونيكولا بيك نائب رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية.



الجدير بالذكر أنه سبق والتقى الدكتور محمود ممتاز بالسفير الفرنسي وممثلي كبرى الشركات الفرنسية بمصر وأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، في لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.