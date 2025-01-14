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مواصفات سيارات شانجان CS35 Plus بالسوق المصري - أخبار كلمتك

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مواصفات سيارات شانجان CS35 Plus بالسوق المصري - أخبار كلمتك

مواصفات سيارات شانجان CS35 Plus بالسوق المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:45 صباحاً - طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية شانجان في مصر، طرازات شانجان: CS35 Plus ، CS55 Plus، وUNI-T،  بخدمات الصيانة المجانية لمدة عامين أو حتى 55,000 كم عند شراء وترخيص واحدة من التي تحظى بشعبية واسعة، وتعد الأكثر رواجًا في السوق المصري.
 

وتتميز السيارة شانجان UNI-T بتصميمها الجذاب، وأدائها القوي، ووسائل الأمان المبتكرة، والراحة الفائقة،  وتم تجهيزها بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 177 حصانًا يوفر أداءً ديناميكيًّا استثنائيًّا، مع ناقل حركة 7 سرعات DCT، ونظام توجيه EPS (Speed Sensing)، وتعليق أمامي McPherson، وتعليق خلفي متعدد الوصلات.
 

 

أما السيارة شانجان CS55 PLUS، فتتميز بمحرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة هائلة تصل إلى 185 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى 300 نيوتن متر، ويُكمل هذا الأداء القوي ناقل حركة أوتوماتيكي سلس من 7 سرعات يوفر تجربة قيادة استثنائية تتسم بالراحة والسرعة على الطريق.
 

وحصلت السيارة شانجان CS35 PLUS، علي مكانة مرموقة في السوق المصري كونها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، تجمع بين القوة والأداء المميزين والتصميم الأنيق، وتتميز بأبعادها المتناسقة التي توفر مزيجًا مثاليًا من الرحابة والرشاقة، حيث يبلغ طولها 4330 مم، وعرضها 1825 مم، وارتفاعها 1660 مم، مع قاعدة عجلات ممتدة بطول 2600 مم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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