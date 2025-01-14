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انخفاض سعر الدقيق المستورد، وهذه أسعار القمح في الأسواق - أخبار كلمتك

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انخفاض سعر الدقيق المستورد، وهذه أسعار القمح في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض سعر الدقيق المستورد، وهذه أسعار القمح في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:30 صباحاً -  أسعار القمح والدقيق في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد تباينًا في الأسواق، بينما انخفض سعر طن الدقيق نحو 100 جنيه.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

كلمتك تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

تباين أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12900 جنيه للطن.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13 ألف جنيهًا للطن.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13100 جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15500 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15700 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.
<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

 أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 12376 جنيهًا، بانخفاض قدره 1010 جنيهات، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي تحو 25.8 جنيه، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 24.6 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 216.92 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 236.51  دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 341.63 دولار للطن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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