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رابطة ذوي الهمم: ضوابط استيراد سيارات المعاقين تعجيزية - أخبار كلمتك

رابطة ذوي الهمم: ضوابط استيراد سيارات المعاقين تعجيزية - أخبار كلمتك

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رابطة ذوي الهمم: ضوابط استيراد سيارات المعاقين تعجيزية - أخبار كلمتك

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رابطة ذوي الهمم: ضوابط استيراد سيارات المعاقين تعجيزية - أخبار كلمتك

رابطة ذوي الهمم: ضوابط استيراد سيارات المعاقين تعجيزية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:10 صباحاً - سيارات المعاقين، قالت الدكتورة وفاء محمد مؤسس رابطة ذوي الهمم: أول عائق في ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم هو اشتراط سداد ثمنها من حساب بنكي شخصي للمستفيد.

 

جمارك أرضيات سيارات المعاقين

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: ندفع أرضية حوالي 300 ألف جنيه على السيارة الموجودة في الجمارك، ما يوازي 24 دولار يوميًّا.
 

 

طريقتي استيراد سيارات ذوي الهمم

وتابعت: هناك طريقتين لشراء سيارة ذوي الهمم، إما من خلال التجار والاستيراد بشكل شخصي عن طريقه، أو عن طريق مخازن الاستثمار في بورسعيد.

 

ضوابط تعجيزية على استيراد سيارات المعاقين

وأشارت مؤسس رابطة ذوي الهمم:" البيع ممنوع لسيارات ذوي الهمم لمدة 5 سنوات، لكن عدد قليل من الأشخاص يتجاوزن"، مشددة على أن الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم تعجيزية.
 

ضوابط جديدة سيارات المعاقين


ونرصد فى التقرير التالي ضوابط جديدة سيارات المعاقين، التي فرضتها مصلحة الجمارك المصرية، على استيراد سيارات المعاقيين، بدايه من العام الجارى 2025، من أجل تجنب مشكلات استيراد سيارات غير مناسبة للمعاقيين وهى كالتالى:-


- ألا تزيد سعة السيارة على 1200 CC.

- تطابق تجهيزاتها قانون القومسيون الطبي.

- التعهد بعدم بيعها قبل مُضي 5 سنوات من تاريخ الشراء والإعفاء من الرسوم الجمركية.

-لابد أن يجتاز المُستفيد من استيراد سيارات المعاقين الكشف الطبي للوقوف على مدى قدرته على القيادة وتحديد الوضع المالي لصاحب الإعاقة.

- أن يكون قادرا على الإنفاق على مٌستلزمات السيارة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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