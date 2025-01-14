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الرئيسية مال واقتصاد

ألمانيا: مصر تمثل محطة رئيسية في خططنا المستقبلية لتطوير السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

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ألمانيا: مصر تمثل محطة رئيسية في خططنا المستقبلية لتطوير السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

ألمانيا: مصر تمثل محطة رئيسية في خططنا المستقبلية لتطوير السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:35 مساءً -  استقبل السوق المصري، أولى السيارات سمارت الألمانية الكهربائية التي تنتمي لفئة النقل الذكي،  حيث طرحت سيارتين كهربائيتين سمارت 1 وسمارت 3.

تعد مصر السوق الحادي والثلاثين للعلامة التجارية "سمارت" عالميًا، بعد انطلاقتها  في أسواق رئيسية تشمل أوروبا، الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا، الصين، وأمريكا اللاتينية، حيث جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية بالشراكة مع وكيلها المحلي. 

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 وفي ذات السياق المتصل قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة شركة عز العرب ستار، “أن إطلاق علامة سمارت الفاخرة في السوق المصري هو إضافة مهمة جديدة لسوق المحلي،  إنه التزام استراتيجي بمواكبة التحول العالمي نحو التنقل المستدام والمبتكر، واستيعاب المتغيرات العالمية وتطويعها لتلبية احتياجات السوق المصري”.

 

أعربت ماندي تشانج المدير العام  العالمي لعلامة "سمارت" للسيارات قائلة: "سعداء ومتحمسون بإطلاق السيارتين سمارت 1 وسمارت 3، حيث نستهدف من هذا الإطلاق تقديم تجربة استثنائية تجمع بين الفخامة والخدمة المتميزة في مصر، خاصة أن مصر تمثل محطة رئيسية في خططنا المستقبلية نظرا لتراثها الثقافي والتاريخي العريق.”

وأوضحت: "سيارات سمارت تجسد شعار علامتنا التجارية “Open your mind” "فكر بدون حدود"، حيث توفر تجربة فريدة ومغامرة تشجع العملاء المهتمين بالتكنولوجيا والمراعاة للبيئة على اكتشاف كل فرصة جديدة"

وأضافت: يقود فريق البحث والتطوير في سمارت الهندسة والبحث والتطوير لسيارات الجيل الجديد الكهربائية بالكامل، تحت إشراف فريق التصميم العالمي لمرسيدس-بنز على تصميم المركبات.

وبناء على استراتيجية التطوير، لا تتوسع "سمارت" عالميًا فقط، بل تدفع أيضًا حدود الابتكار. مع خطط لدخول أكثر من 10 أسواق جديدة خلال 2025

صُممت سيارات سمارت للمتميزين، وهي ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي خيار نمط حياة لمن يبحثون عن الريادة والتميز. وسنقوم اليوم بكشف الستار عن اول سيارتين سمارت #١ و#٣ بجميع الفئات بما في ذلك الفئة BRABUS اللي هيكونوا نجوم لامعين في سوق السيارات المصرية والكشف عن اسعارهم التنافسية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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