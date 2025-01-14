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تعرف على آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك - أخبار كلمتك

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تعرف على آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعرف على آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:30 مساءً - كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات تجديد عقد أحمد مصطفي زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاصة وأن تعاقده ينتهي مع الزمالك بالموسم الحالي.

وقال المصدر: الزمالك تلقي عدة عروض خلال الساعات الماضية لرحيل زيزو ولكن إدارة الزمالك رغبتها تجديد تعاقد اللاعب وعدم رحيله وستكون هناك جلسة لإنهاء الأمور بشكل رسمي وأعلنها للجماهير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، للمباراة القادمة بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية. 

وفاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري. 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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