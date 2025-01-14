إقالة 3 مديرين مدارس في الجيزة بسبب تقصيرهم خلال الامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:35 مساءً - أصدر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة قرارًا بإقالة ثلاثة مديري مدارس بشكل فوري.

جاء هذا القرار بعد ثبوت إخلال هؤلاء المدراء بواجباتهم الوظيفية خلال فترة الامتحانات، الأمر الذي أثر سلبًا على سير العملية الامتحانية.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، وحرصًا على تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة على جميع المخالفين، وضمان عدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على العملية التعليمية.

وجاء نص القرار:

"بناءً على ما ثبت من تقصير جسيم من ثلاثة مديري مدارس خلال فترة الامتحانات، فقد تقرر إحالتهم إلى وظائفهم الأصلية".

وأوضح عطية أن الهدف من القرار كان ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة، وضمان سير العملية التعليمية بانتظام ونزاهة، وتحسين مستوى الأداء في المدارس، ورفع مستوى الثقة في العملية التعليمية.

مواعيد امتحانات الترم الأول

- بدأت امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

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