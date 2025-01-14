87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:45 صباحاً - سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين نسبة 87.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.2 %و العرب على 5.8 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 129.9 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 54.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 90 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.8 %و سجل العرب 5.2 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 166.3مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 112.3مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه عند مستوى 2.126 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 28556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 35474 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 12561 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7996 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 11012 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3007 نقاط.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.166 تريليون جنيه وجاءت المؤشرات كالتالي:

مؤشر "إيجى إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 29277 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 36323 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12879 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 8153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11223 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3085 نقطة.

تداولات جلسة نهاية الأسبوع الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس الماضي، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.180 تريليون جنيه.

المؤشر “إيجى إكس 30”

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 29444 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 36476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 12952 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 8303 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11376 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي نحو 10 مليارات جنيه عند مستوى 2.193 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 36852 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13097 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8304 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 11405 نقاط، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين الماضي

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

البورصة المصرية

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 29929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 37072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13159 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 8336 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11458 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

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