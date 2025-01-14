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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريشي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريشي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريشي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:35 مساءً -  أجرى الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم اتصالًا هاتفيًا مع دهاننجاي رامفول وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية لدولة موريشيوس، حيث تم استعراض أوجه التعاون المشترك وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

 

نجاح موريشيوس في عقد الانتخابات في نوفمبر الماضي

 استهل الدكتور بدر عبد العاطي الاتصال بتقديم التهنئة على نجاح موريشيوس في عقد الانتخابات في نوفمبر الماضي وتعيين "رامفول" وزيرًا للخارجية في تشكيل الحكومة الجديدة. 

 

استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في المجالات ذات الأولوية للجانب الموريشي

وأكد حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع موريشيوس في كافة المجالات، معربًا عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في المجالات ذات الأولوية للجانب الموريشي مثل تنمية المزارع السمكية، وإعادة تأهيل وهيكلة ميناء بورت لويس، وإنشاء أحياء حكومية إسوة بتجربة العاصمة الإدارية في مصر، فضلًا عن زيادة الدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر الموريشية في المجالات ذات الأولوية.

 

 تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

كما بحث الوزيران تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وناقشا آفاق توسيع الاستثمارات المشتركة وتوقيع اتفاق إنشاء لجنة تجارية مشتركة وعقد منتدى أعمال تجاري بين البلدين. 

كما تناول الجانبان القضايا الإقليمية الراهنة، وأكدا على أهمية تبادل تأييد الترشيحات في المناصب الدولية ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية للدول النامية والقارة الأفريقية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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