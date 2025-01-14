الملك عبد الله الثاني يبحث مع مبعوث ترامب جهود وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:25 مساءً - أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني التقى مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، حيث جرى بحث الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المفاوضات الجارية في الدوحة تركز حاليًا على آلية تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين الأطراف، مع التركيز على التفاصيل الفنية لضمان نجاح الاتفاق.

فاينانشال تايمز: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد يُعلن الثلاثاء أو الأربعاء

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصدر دبلوماسي أن هناك توقعات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور 48 إلى 72 ساعة من الإعلان الرسمي عنه.

أعربت حركة حماس عن ارتياحها لمجريات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها تأمل أن تنتهي الجولة الحالية باتفاق شامل وواضح.



حماس تعلق على مفاوضات وقف إطلاق النار

وأوضحت الحركة أنها أجرت مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن التقدم المحرز، مشددة على ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة ومتطلباتها

وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي أن صفقة غزة وصلت إلى مرحلة حاسمة، معربًا عن أمله في الدخول قريبًا إلى مرحلة إتمام الاتفاق.

وزعم المسؤول أن الإنجازات الهائلة التي حققتها إسرائيل في الحرب جعلت حماس تغير موقفها، مشيرًا إلى أن المحادثات الحالية تشهد تقدمًا ملحوظًا.



قطر: المحادثات بلغت مراحلها النهائية

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التي تلعب دور الوسيط الرئيس في المفاوضات، أن المحادثات بلغت مراحلها النهائية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن العقبات الرئيسة قد تم تجاوزها، وأن النقاشات تركز الآن على التفاصيل النهائية لتقليص الفجوات بين الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.