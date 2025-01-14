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ميليشا الدعم كلمة السر، السودان يكشف سبب انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البلاد - أخبار كلمتك

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ميليشا الدعم كلمة السر، السودان يكشف سبب انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البلاد - أخبار كلمتك

ميليشا الدعم كلمة السر، السودان يكشف سبب انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:40 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البلاد جاء بسبب هجوم بالمسيرات من قبل ميليشيا الدعم السريع استهدف محطة توليد الكهرباء بـ سد مروي، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

 

الجيش السوداني يحرر ود مدني

وأمس وبعد تحرير الجيش السوداني مدينة ود مدني الاستراتيجية الهامة وإعلانه التوجه نحو الخرطوم، أعلنت القوات المسلحة السودانية أن ميليشا الدعم السريع استهدفت عبر المسيرات سد مروي، ومحطة الكهرباء، ما أدى إلى وقوع خسائر.

 

وقالت قيادة الفرقة 19 مشاة بمروي إنها تصدت إلى عدد من تلك المسيرات في المنطقة.

فيما كشف مصدر سوداني للعربية/الحدث أن حريقًا اندلع في جزء من محطة كهرباء سد مروي، مضيفا أنه تم إيقاف المحطة لحين مراجعة الأضرار.

كما أوضح أن أن المحطة التحويلية هي الناقلة للكهرباء إلى الشبكة القومية التي تغذي عدد من الولايات السودانية بالطاقة الكهربائية على رأسها العاصمة الخرطوم.

 

الجيش السوداني يعتزم دخول العاصمة الخرطوم

وجاءت تلك التطورات الميدانية، بعدما أكد الجيش أنه يستعد للدخول إلى العاصمة الخرطوم في أية لحظة.

وقال قائد محور سنار اللواء عبد المنعم، في تصريحات للعربية/الحدث "هزمنا الدعم السريع بولاية الجزيرة، ونطارد بقية القوات الهاربة".

فيما شدد نائب قائد الجيش السوداني وعضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي، على أن لا تفاوض بعد اليوم مع ميليشياالدعم السريع.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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