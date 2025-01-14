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فاينانشال تايمز: إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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فاينانشال تايمز: إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في هذا الموعد - أخبار كلمتك

فاينانشال تايمز: إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:05 مساءً - نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصدر دبلوماسي أن هناك توقعات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور 48 إلى 72 ساعة من الإعلان الرسمي عنه.

فيما أعربت حركة حماس عن ارتياحها لمجريات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها تأمل أن تنتهي الجولة الحالية باتفاق شامل وواضح.

 

حماس تعلق على مفاوضات وقف إطلاق النار

 وأوضحت الحركة أنها أجرت مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن التقدم المحرز، مشددة على ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة ومتطلباتها

وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي أن صفقة غزة وصلت إلى مرحلة حاسمة، معربًا عن أمله في الدخول قريبًا إلى مرحلة إتمام الاتفاق.

وزعم المسؤول أن الإنجازات الهائلة التي حققتها إسرائيل في الحرب جعلت حماس تغير موقفها، مشيرًا إلى أن المحادثات الحالية تشهد تقدمًا ملحوظًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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