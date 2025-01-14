5 مطالب عاجلة من شُعبة المحمول لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

5 مطالب عاجلة من شُعبة المحمول لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

3 شركات تبحث عن الفرصة الكبرى في "شارك تانك" الليلة على CBC - أخبار كلمتك

3 شركات تبحث عن الفرصة الكبرى في "شارك تانك" الليلة على CBC - أخبار كلمتك

مخرج "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي يعتذر عن عدم استكمال المسلسل - أخبار كلمتك

مخرج "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي يعتذر عن عدم استكمال المسلسل - أخبار كلمتك

مركز "عبدالناصر" بالإسكندرية يحتضن أول معرض للكتب المجانية - أخبار كلمتك

مركز "عبدالناصر" بالإسكندرية يحتضن أول معرض للكتب المجانية - أخبار كلمتك

بن علي هرب، تونس تمر بمنعطف خطر في الذكرى الـ 14 لانهيار النظام الأسبق - أخبار كلمتك

بن علي هرب، تونس تمر بمنعطف خطر في الذكرى الـ 14 لانهيار النظام الأسبق - أخبار كلمتك

هل تفشل مفاوضات تبادل الأسرى في غزة بسبب "السنوار"؟ - أخبار كلمتك

هل تفشل مفاوضات تبادل الأسرى في غزة بسبب "السنوار"؟ - أخبار كلمتك

تمهيدا لإعلان الهدنة، جيش الاحتلال يفكك قطعا وأبراجا عسكرية في غزة - أخبار كلمتك

تمهيدا لإعلان الهدنة، جيش الاحتلال يفكك قطعا وأبراجا عسكرية في غزة - أخبار كلمتك

وفد نقابة السكة الحديد يتفقد ورش فرز القاهرة وأعمال التطوير - أخبار كلمتك

وفد نقابة السكة الحديد يتفقد ورش فرز القاهرة وأعمال التطوير - أخبار كلمتك

رسميا، كاف يعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين - أخبار كلمتك

رسميا، كاف يعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين - أخبار كلمتك

بمشاركة الجزيري، 27 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا للحرس - أخبار كلمتك

بمشاركة الجزيري، 27 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا للحرس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

ضم مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية إلى وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضم مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية إلى وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

ضم مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية إلى وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:21 مساءً - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على نقل تبعية مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى وزارة الأوقاف، و جاء القرار في إطار تعزيز الدور الحضاري والديني للمساجد الكبرى في مصر، ويدعم جهود الدولة في نشر الثقافة الإسلامية الرشيدة، ويأتي ذلك في خطوة تاريخية تؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير البنية الدعوية والعلمية في مصر.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن توليها الإشراف الكامل علميا ودعويا على مسجد مصر الكبير، والمركز الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم، إذ تعمل الوزارة على تقديم برامج دعوية وعلمية شاملة تتماشى مع رسالة المسجد ودوره الرائد.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستبذل أقصى الجهود لتحويل المسجد إلى منصة علمية ودينية وسياحية متميزة، مشيرًا إلى أن الجمعة المقبلة ستكون أولى الجمع التي تتولى الوزارة مسئوليتها في المسجد.

يعد هذا القرار تأكيدًا لرؤية القيادة السياسية في تعزيز مكانة مصر بوصفها منارة للفكر الإسلامي الوسطي، كما أنه يمثل خطوة استراتيجية نحو استثمار البنية التحتية الفريدة لمسجد مصر الكبير، الذي يعتبر أحد أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة في تعزيز الدور الثقافي والدعوي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

في سياق متصل، استقبل الدكتور أسامة الأزهري العميد ماهر السيد، المشرف العام على مسجد مصر الكبير والمركز الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، وأعرب الوزير عن سعادته بانضمام العميد ماهر السيد إلى فريق العمل، مشيدًا بكفاءته الإدارية المتميزة وخبرته الكبيرة التي اكتسبها من خلال إدارته الناجحة لمسجد المشير منذ افتتاحه عام ٢٠١٥م.

وأشار الوزير إلى أن خبرته ستسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الوزارة لتحويل مسجد مصر الكبير إلى صرح دعوي عالمي.

واختتم الوزير حديثه بتوجيه رسالة شكر وعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لوزارة الأوقاف، مؤكدًا أن الوزارة عازمة على تحقيق رؤية القيادة السياسية في تحويل مسجد مصر الكبير إلى أيقونة عالمية تؤكد عظمة الحضارة المصرية وتراثها الإسلامي العريق.

اقرأ أيضاً
ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. الأوقاف تفتتح 35 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة

وزير الأوقاف أمام «إفريقية النواب»: تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء لبناء جسور التواصل ومواجهة التطرف

وزير الأوقاف يُكرم إمام مسجد بالمنوفية بعد طعنه وتنازله عن تعويض بمليون جنيه

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بايدن: أتطلع للاتصال بالرئيس السيسي قريبًا من أجل تأمين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق