وادي دجلة يتصدر ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ17 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:30 مساءً - دوري المحترفين، انتزع وادي دجلة صدارة دوري المحترفين من المقاولون العرب بعد انتهاء الجولة السابعة عشرة.

وتصدر وادي دجلة جدول دوري المحترفين برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن المقاولون ووي صاحبي المركزين الثاني والثالث.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ17

1- وادي دجلة 35 نقطة

2- المقاولون 34 نقطة

3- وي 34 نقطة

4- أبوقير للأسمدة 30 نقطة

5- كهرباء الاسماعيلية 29 نقطة

6- الترسانة 28 نقطة

7- بروكسي 25 نقطة

8- أسوان 23 نقطة

9- بترول أسيوط 23 نقطة

10- القناة 22 نقطة

11- السكة الحديد 21 نقطة

12- الداخلية 20 نقطة

13- بلدية المحلة 19 نقطة

14- لافيينا 17 نقطة

15- راية 17 نقطة

16- منتخب السويس 17 نقطة

17- طنطا 14 نقطة

18-المنصورة 14 نقطة

19- سبورتنج 12 نقطة

20- ديروط 11 نقطة

وأسدل الستار على مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 20 فريقًا.

وأقيمت، اليوم الثلاثاء، الجولة السابعة عشر من بطولة دوري المحترفين 10 لقاءات قوية بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.

نتائج مباريات الجولة 17 من دوري المحترفين

سبورتنج 0-0 الداخلية

بلدية المحلة 2-2 كهرباء الإسماعيلية

المنصورة 0-2 وادي دجلة

منتخب السويس 1-4 أبو قير للأسمدة

راية 1-1 بروكسي

وي 2-1 القناة

بترول أسيوط 3-3 الترسانة

ديروط 1-1 لافيينا

أسوان 1-0 طنطا

المقاولون العرب 1- 3 السكة الحديد مودرن

دجلة يتصدر دوري المحترفين بعد خسارة المقاولون العرب

بهذه النتائج يتصدر وادي دجلة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 35 نقطة فيما يأتي المقاولون العرب بالمركز الثاني برصيد 34 نقطة مناصفة مع وي.

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.