عاجل:الحوثيين يصدرون بيانا عسكريا ويكشفون هذه العملية - أخبار كلمتك

اصدرت جماعة الحوثيين بيانا جاء فيه:

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ الأخيرةِ بحقِّ إخوانِنا في غزة، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الأمريكي البريطاني على بلدِنا

نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوة الصاروخية والقوات البحرية في القواتِ المسلحةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ "يو أس أس هاري ترومان" وعدداً من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها شماليَّ البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الطائرات المسيرة و الصواريخِ المجنحةِ، ويعدُّ هذا الاستهدافُ للحاملةِ هو الثامنُ منذُ قدومِها إلى البحرِ الأحمر.

وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وتم إجبارُ حاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ على مغادرةِ مسرحِ العملياتِ.

إنَّ القواتِ المسلحةَ تحذرُ القواتُ المعادية في البحرِ الأحمرِ من مغبةِ أيِّ عدوانٍ على بلدِنا خلالَ فترةِ وقفِ إطلاقِ النارِ في غزةَ وأنَّها ستواجهُ أيَّ عدوانٍ بعملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ ضدَ تلكَ القواتِ بلا سقفٍ أو خطوطٍ حمراء.