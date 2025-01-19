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عاجل:الحوثيين يصدرون بيانا عسكريا ويكشفون هذه العملية - أخبار كلمتك

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عاجل:الحوثيين يصدرون بيانا عسكريا ويكشفون هذه العملية - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يصدرون بيانا عسكريا ويكشفون هذه العملية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 01:22 صباحاً - كلمتك/خاص:

اصدرت جماعة الحوثيين بيانا جاء فيه:

 

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ الأخيرةِ بحقِّ إخوانِنا في غزة، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الأمريكي البريطاني على بلدِنا

نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوة الصاروخية والقوات البحرية في القواتِ المسلحةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ "يو أس أس هاري ترومان" وعدداً من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها شماليَّ البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الطائرات المسيرة و الصواريخِ المجنحةِ، ويعدُّ هذا الاستهدافُ للحاملةِ هو الثامنُ منذُ قدومِها إلى البحرِ الأحمر.

وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وتم إجبارُ حاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ على مغادرةِ مسرحِ العملياتِ.

إنَّ القواتِ المسلحةَ تحذرُ القواتُ المعادية في البحرِ الأحمرِ من مغبةِ أيِّ عدوانٍ على بلدِنا خلالَ فترةِ وقفِ إطلاقِ النارِ في غزةَ وأنَّها ستواجهُ أيَّ عدوانٍ بعملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ ضدَ تلكَ القواتِ بلا سقفٍ أو خطوطٍ حمراء.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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