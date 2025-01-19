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اليوم عقد جلسة رفعتها المعلمة المغدور بها على زوجها قبل مقتلها في عدن - أخبار كلمتك

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اليوم عقد جلسة رفعتها المعلمة المغدور بها على زوجها قبل مقتلها في عدن - أخبار كلمتك

اليوم عقد جلسة رفعتها المعلمة المغدور بها على زوجها قبل مقتلها في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 01:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

تعقد المحكمة جلسة جديدة بقضية كانت المعلمة نسرين رفعتها على زوجها قبل مقتلها تطلب الطلاق منه بعدن.
وبحسب مقربون من المعلمة نسرين فانها طلبت الطلاق عقب تعرضها للعنف والضرب المبرح من زوجها ولكن القضاء لم يصدر حكمه بالقضية حينها 
وكانت المعلمة نسرين رفعت قضية على زوجها لفسخ عقد الزواج قبل ان يقوم بقتلها لاحقا.
واليوم الاحد موعد جلسة من ضمن جلسات كثيرة سبق ان عقدت للنظر في طلب فسخ كانت تقدمت به المعلمة نسرين .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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