تعقد المحكمة جلسة جديدة بقضية كانت المعلمة نسرين رفعتها على زوجها قبل مقتلها تطلب الطلاق منه بعدن.
وبحسب مقربون من المعلمة نسرين فانها طلبت الطلاق عقب تعرضها للعنف والضرب المبرح من زوجها ولكن القضاء لم يصدر حكمه بالقضية حينها
وكانت المعلمة نسرين رفعت قضية على زوجها لفسخ عقد الزواج قبل ان يقوم بقتلها لاحقا.
واليوم الاحد موعد جلسة من ضمن جلسات كثيرة سبق ان عقدت للنظر في طلب فسخ كانت تقدمت به المعلمة نسرين .
اليوم عقد جلسة رفعتها المعلمة المغدور بها على زوجها قبل مقتلها في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 01:02 صباحاً - كلمتك/خاص:
تعقد المحكمة جلسة جديدة بقضية كانت المعلمة نسرين رفعتها على زوجها قبل مقتلها تطلب الطلاق منه بعدن.
تعقد المحكمة جلسة جديدة بقضية كانت المعلمة نسرين رفعتها على زوجها قبل مقتلها تطلب الطلاق منه بعدن.
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