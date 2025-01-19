أبرزها الزمالك وإنييمبا والدوري الإنجليزي، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:55 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2025، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وابرزها مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون – توتنهام 16:00 عبر قناة beIN Sports 2

مانشستر يونايتد – برايتون 16:00 عبر قناة beIN Sports 1

نوتنجهام فورست – ساوثامبتون 16:00 عبر قناة beIN Sports Xtra 2

إبسويتش تاون – مانشستر سيتي 18:30 عبر قناة beIN Sports 1

مواعيد مباريات الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

الصفاقسي – برافوش 15:00 عبر قناة beIN Sports 4

سيمبا – النادي الرياضي القسنطيني 15:00 عبر قناة beIN Sports 6

المصري – بلاك بولز 18:00 عبر قناة beIN Sports 7

الزمالك – إنييمبا 18:00 عبر قناة beIN Sports 8

أسيك ميموزا – أورابا 21:00 عبر قناة beIN Sports 7

اتحاد الجزائر – جراف دي داكار 21:00 عبر قناة beIN Sports 6

الملعب المالي – لواندا 21:00 عبر قناة beIN Sports 8

نهضة بركان – ستيلينبوش 21:00 عبر قناة beIN Sports 5

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الرجاء – مانيما 18:00 عبر قناة beIN Sports 6

صن داونز – الجيش الملكي 18:00عبر قناة beIN Sports 4

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا – تورينو 13:30 عبر قناة STC

كالياري – ليتشي 16:00 عبر قناة STC

بارما – فينيسا 16:00 عبر قناة STC

هيلاس فيرونا – لاتسيو 19:00 عبر قناة STC

إنتر ميلان – إمبولي 21:45 عبر قناةAD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو – أتلتيك بيلباو 15:00 عبر قناة beIN Sports Xtra 3

ريال مدريد – لاس بالماس 17:15 عبر قناة beIN Sports 3

أوساسونا – رايو فاييكانو 19:30 عبر قناة beIN Sports 2

فالنسيا – ريال سوسييداد 22:00 عبر قناة beIN Sports 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

سانت إتيان – نانت 16:00عبر قناة beIN Sports 9

ريمس – لوهافر 18:15 عبر قناة beIN Sports Xtra 2

أنجيه – أوكسير 20:15 عبر قناة beIN Sports 9

مارسيليا – ستراسبورج 21:45 عبر قناة beIN Sports 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

أونيون برلين – ماينز 16:30 عبر قناة beIN Sports 5

فيردر بريمن – أوجسبورج 18:30 عبر قناة beIN Sports Xtra 3

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