الرياضة - 02:26 - وفاة والد زوجة المطرب محمد فؤاد.. وتشييع الجثمان اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:26 صباحاً - أعلن المطرب محمد فؤاد وفاة والد زوجته منذ قليل، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد الرحمن الرحمن الرحيم بصلاح سالم، ظهر اليوم الأحد.

يذكر أن الفنان محمد فؤاد تصدر مؤخرا، قائمة التريند على موقع البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن استعداده لإحياء حفل غنائي في كندا.

من المقرر أن يحيي محمد فؤاد حفله في المركز الثقافي الإيطالي في مدينة فانكوفر بكندا يوم الأحد 2 فبراير 2025، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب التي يشارك فيها العديد من النجوم في دول مختلفة.