بالدي يدافع عن نفسه بعد صفعه لاعبا مغربيا: تعرضت للإهانة من جماهير خيتافي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 03:35 صباحاً - أشعل أليخاندرو بالدي نجم برشلونة المباراة ضد خيتافي، أمس السبت، بالتعدي على المغربي، إسماعيل بخوشة، لاعب المنافس، في إطار الجولة الـ 20 من الليجا.



وكان الإسباني قد أشعل أزمة قبل نهاية المباراة عندما سدد كرة خارج الملعب، ليستفزه لاعب خيتافي المغربي إسماعيل بخوشة محتفلا أمامه في ظل قرب انتهاء المواجهة بالتعادل فرد بالدي بصفعه على وجهه.



وسريعا ما أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه بالدي ثم هانز فليك، مدرب برشلونة، ومهاجم الفريق الكتالوني رافينيا، بسبب الاعتراض.

وتسببت هذه الصفعة في أزمة، بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للفريقين.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات للاعب أليخاندرو بالدي نجم برشلونة عقب التعادل (1-1) أمام مضيفه خيتافي مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليجا، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.

وقال اللاعب: "لقد تعرضت لإهانات عنصرية من جماهير خيتافي".

مباراة برشلونة وخيتافي

افتتح برشلونة التسجيل عن طريق جيوليس كوندي في الدقيقة الثامنة، فيما تعادل خيتافي عن طريق ماورو أرامباري في الدقيقة 33.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 39 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين أن خيتافي لديه 20 نقطة في المركز السادس عشر.

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