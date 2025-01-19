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مسلسل إقامة جبرية، كيف سيؤثر ظهور خطيب هنا الزاهد الأول على تطور الأحداث؟ - أخبار كلمتك

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مسلسل إقامة جبرية، كيف سيؤثر ظهور خطيب هنا الزاهد الأول على تطور الأحداث؟ - أخبار كلمتك

مسلسل إقامة جبرية، كيف سيؤثر ظهور خطيب هنا الزاهد الأول على تطور الأحداث؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:40 صباحاً - يعد مسلسل إقامة جبرية هو أحدث أعمال منصة Watch It، وهو عمل من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل إقامة جبرية ظهور الخطيب الأول لسلمى “هنا الزاهد”، حيث زارته عايدة “صابرين” لمعرفة معلومات حول سلمى خشية على ابنها موسى “محمد الشرنوبي” منها.

من هو خطيب هنا الزاهد الأول في مسلسل إقامة جبرية 

وخطيب سلمى الأول هو كريم “حازم إيهاب” الذي ظهر وهو مبتور القدمين وفي الأغلب سلمى هي السبب في ما وصل إليه، وبظهور كريم تضاف تعقيدات جديدة إلى الحبكة الدرامية، وسيثير هذا الظهور تساؤلات حول الدور الذي سيلعبه في مسار الأحداث.  

فمن المتوقع أن ظهور شخصية من ماضي البطلة سيؤدي إلى فتح المجال لكشف المزيد عن شخصيتها وعلاقتها بالمحيطين بها، بالإضافة إلى إظهار جانب جديد من ماضيها لم يكن معروفًا من قبل، مما يخلق صراعًا دراميًا جديدًا، خاصة إذا كان هذا الماضي يحمل أسرارًا أو معلومات تهدد البطلة أو تلقي بظلالها على الأحداث المحيطة بها وستكشف الحلقات المقبلة عن سبب الحادث الذي تعرض له كريم وما علاقته بسلمى. 

 

عدد حلقات مسلسل إقامة جبرية 

 وينتمي مسلسل إقامة جبرية إلى المسلسلات القصيرة، حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط. 

 مسلسل إقامة جبرية  بطولة  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج، ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

 

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل إقامة جبرية 

 تظهر الفنانة صابرين خلال أحداث مسلسل إقامة جبرية بشخصية جديدة عليها، حيث تلعب دور طبيبة نفسية تتولى مهمة علاج هنا الزاهد خلال أحداث العمل، وتكتشف أن ابنها الوحيد يعشق هذه الفتاة وتحاول أن تفرق بينهما، وتقدم هنا الزاهد شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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