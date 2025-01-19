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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

هنري كافيل يتجول في أستراليا مع ابنه حديث الولادة (صور) - أخبار كلمتك

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هنري كافيل يتجول في أستراليا مع ابنه حديث الولادة (صور) - أخبار كلمتك

هنري كافيل يتجول في أستراليا مع ابنه حديث الولادة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:40 صباحاً - التقطت عدسات الكاميرات، أول صور للممثل هنري كافيل، مع حبيبته ناتالي فيسكوسو، وابنهما الأول الذي رزقا به منذ أيام.

وكان الثنائي أعلنا خبر انتظار طفلهما الأول في شهر أبريل الماضي، وصرح هنري قائلا: "أنا متحمس جدا لذلك.. ناتالي وأنا على حد سواء متحمسان جدا لهذا الموضوع".

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زاك سنايدر يرشح هنري كافيل لتجسيد شخصية Wolverine في عالم مارفل

في سياق متصل، رشح مخرج أفلام السوبر هيروز الشهير زاك سنايدر، هنري كافيل لتجسيد شخصية Wolverine، في عالم مارفل بالمرحلة المقبلة.

وقال سنايدر في تصريحات صحفية: "يجب على مارفل، أن تختار هنري كافيل، لدور ولفرين القادم، بعد ظهوره الرائع في فيلم Deadpool & Wolverine".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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