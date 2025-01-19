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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة والد زوجة محمد فؤاد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة والد زوجة محمد فؤاد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة والد زوجة محمد فؤاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 09:41 صباحاً - رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأحد، والد زوجة الفنان محمد فؤاد، وسط أجواء من الحزن والأسى التي خيمت على العائلة.

موعد ومكان جنازة والد زوجة محمد فؤاد

وأعلنت فريدة عمرو، زوجة نجل الفنان محمد فؤاد، وفاة جد زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت فريدة عمرو: «إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى جد زوجي عبد الرحمن فؤاد، الحاج حنفي الشندويلي، والد حبيبتي مروة الشندويلي، وستقام صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة الظهر والدفن في مقابر المجاورين بصلاح سالم».

وتابعت: «اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا».

مشاجرة محمد فؤاد مع الطبيب

جدير بالذكر أن الفنان محمد فؤاد كان قد أعلن تصالحه مع الدكتور مصطفى أيمن، طبيب مستشفى عين شمس التخصصي، بعد مشاجرة وقعت بينهما في أغسطس، وهذا التصالح أنهى نزاعًا قانونيًا شغل الرأي العام، إذ تنازل الطرفان عن البلاغات المقدمة، وقررت جهات التحقيق حفظ القضية بشكل نهائي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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