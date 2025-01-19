موعد إجازة نصف العام 2025 وموعد نهاية الامتحانات للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:20 مساءً - إجازة نصف العام 2025.. يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عن موعد بداية إجازة نصف العام 2025 وموعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظات.

موعد إجازة نصف العام 2025

تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت المقبل الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام 2025 للطلاب لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، يوم الخميس المقبل المقبل الوافق 23 من يناير.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

بينما تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني حتى شهر يونيو المقبل.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.