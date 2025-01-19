الرياضة - 05:11 - مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر في الكونفدرالية الإفريقية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:11 مساءً - مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وانيمبا اليوم الأحد الموافق 19 من يناير 2025، وذلك في الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2024-2025.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بث مباشر

يخوض الفارس الأبيض منافسة إفريقية جديدة، بعد نجاحه للتأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب فوزه على بلاك بولز الموزمبيقى بنتيجة (1-3) في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي بتاريخ 12 يناير على استاد القاهرة، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات. وقد حصل الزمالك على مكافئه وصلت إلى 550 ألف دولار بعد الوصول لربع النهائي، تطبيقاً لمكافآت الاتحاد الأفريقى "كاف". ويتصدر الأبيض المجموعة الرابعة، برصيد 11 نقطة.

على الجانب الآخر، يأتي إنيمبا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، عقب النادي المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط. وقد تعادل النيجيري مع البورسعيدي في آخر مباراة جمعتهما الأحد الماضي بتاريخ 12 يناير بنتيجة (1-1)، ويصارع إنيمبا على الفوز غداً ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تحسن من فرصته في التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، وذلك في حالة تعثر النادي المصري في الفوز على بلالك بولز غداً.

يسعى حامل اللقب على للتتويج باللقب مرة آخرى لحصد المكافآت التي تصل إلى 2 مليون دولار، المبلغ الذي من الممكن أن يحل جزءاً كبيراً من الأزمة المالية التي تمر بها القلعة البيضاء في الآونة الآخيرة، وتتيح للنادي فرصة لعقد صفقات جديدة تعزز صفوفه.

بث مباشر مباراة الزمالك وإنيمبا في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

يلتقي الزمالك أمام إنيمبا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت الدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع أحداث المباراة عبر شبكة "بي أن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة.