الرياضة - 07:46 - القاهرة الإخبارية: وصول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية إلى غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 07:46 مساءً - أكد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أن معبر رفح البري يشهد تدفقًا مستمرًا للمساعدات الإنسانية القادمة من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة.

وقال جبر، خلال رسالته على الهواء: «ها هي المساعدات المصرية تصل إلى أرض غزة، حيث دخلت عشرات الشاحنات منذ صباح اليوم محملة بمساعدات متنوعة تشمل الأدوية، المواد الغذائية، الوقود، وزجاجات المياه».

وأضاف أن الشاحنات تحمل تجهيزات طبية مخصصة للمستشفيات، إلى جانب شحنات من الوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ومحطات المياه التي يعتمد عليها القطاع، في ظل أزمة حادة في الكهرباء والمياه.

وأوضح جبر أن المؤسسات الدولية والمحلية، مثل «الأونروا» وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، تستلم هذه المساعدات لتوزيعها على النازحين في مختلف مناطق القطاع، بما في ذلك الجنوب، الوسطى، والشمال.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المساعدات يُنقل إلى المستشفيات التي تضررت بشدة خلال الأشهر الماضية، مضيفًا أن الإمدادات الطبية ستسهم في علاج المرضى والجرحى وسط نقص حاد في الموارد الصحية.

وأكد أن عمليات التوزيع للمساعدات ستتم بحلول مساء اليوم أو صباح الغد، لضمان وصولها إلى مستحقيها في جميع مناطق قطاع غزة.